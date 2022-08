Al termine della presentazione di Dodò il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto a qualche domande sul mercato: dal sogno Lo Celso al futuro di Milenkovic. Queste le sue parole:



"E’ la stessa cosa che dissi qualche tempo fa per Praet. Noi per Lo Celso non abbiamo mai parlato con il Tottenham, neanche una volta. Che poi sia un giocatore forte lo sapete tutti quanti ma non c’è veramente nulla. Il nostro mercato lo abbiamo aggredito in anticipo, logicamente adesso dobbiamo fare ancora delle uscite. Poi vedremo quelle che saranno le opportunità, se ci saranno. La cosa importante è che noi adesso abbiamo questi calciatori, andremo ad affrontare tante partite in brevissimo tempo. Noi ci fidiamo di quelli che abbiamo e siamo contenti del gruppo che abbiamo".



Il ds gigliato ha poi parlato di Milenkovic, vicino al rinnovo, e delle voci sull’addio di Biraghi: "Per quanto riguarda il serbo, ci stiamo lavorando anche oggi. Se ci fosse la possibilità di continuare con lui sarebbe molto importante. Mercato in entrata sarà condizionato dall'esito dei playoff di Conference? No, è condizionato dalle liste, che sono difficili da compilare. Abbiamo la fortuna di avere giocatori formati dal club ma dobbiamo starci molto attenti. Biraghi vicino all’addio? È una falsa notizia, non c'è nulla".