Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 dai viola contro la Roma.



MOMENTO DIFFICILE - "Momento difficilissimo, non ci aspettavamo di passarlo. In queste ore rifletteremo. La sosta ci aiuterà in tal senso. Siamo dispiaciuti, dovremo prendere delle decisioni. Stanotte sarà una nottata lunga. A caldo è difficile parlare. Vedremo in qesti giorni".



SU COMMISSO - "Il presidente è deluso, ha grande entusiasmo. Non ha mai mandato via un dipendente da una sua azienda, per questo la decisione è molto dolorosa".



SULLA PARTITA - "Siamo stati bene in campo fino al 3-1, poi ci siamo sgonfiati. Ci sono delle attenuanti: abbiamo puntato tanto su Ribery e Chisa e per larga parte del campionato non li abbiamo avuti. Abbiamo una media punti bassissima per il valore della rosa".



POSSIBILI SOSTITUTI - "Prematuro parlare di nomi di possibili sostituti".



STATO D'ANIMO - "Io sono devastato, nessuno pensava che ci saremmo trovati in questa situazione nella sosta di natale".



SUL MERCATO - "Vogliamo fare il meglio possibile, sapendo che gennaio è un mercato particolare, perché le squadre non si privano di calciatori importanti".



SU KALINIC, FLORENZI E IBRA - "Non abbiamo mai parlato di questi calciatori. Ibrahimovic? Non siamo assolutamente sul giocatore".