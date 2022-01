In occasione della presentazione ufficiale di Jonathan Ikoné come nuovo calciatore della Fiorentina, è intervenuto il ds viola, del quale vi riportiamo le dichiarazioni:"Ikoné è un ragazzo solare, ha grande voglia. E' stata un'operazione complessa, che ha preso tanto tempo e coinvolto il lavoro di tutti., eppure le nostre ragioni lo hanno convinto a iniziare già ora questo percorso e capire bene il nostro gioco, la nostra cultura e la nostra città. Spero che presto tutti possiamo essere liberi di visitare questa città meravigliosa. Tecnicamente è molto adatto al nostro modo di stare in campo, noi siamo soddisfatti di chi c'era già, ma abbiamo bisogno di forze fresche soprattutto in quella posizione.Siamo contenti perché lavorare con Italiano è molto semplice, ci ha dato un'identità e siamo felici di lavorare in sinergia.Noi cercavamo di riavere un rapporto di simbiosi con la nostra tifoseria, l'abbiamo ritrovato e secondo me Ikoné l'ha percepito. Avere alle spalle una società così solida è un grande vantaggio per chi fa il mio lavoro.Siamo una squadra che può vincere o perdere contro tutti, Ikoné può dare superiorità numerica e il nostro allenatore ci lavorerà".