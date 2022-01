Ancora insieme per un anno, forse anche per due. Ma per sedersi a un tavolo e parlare di rinnovo la Fiorentina e Saponara aspettano la fine della finestra invernale di mercato, dopo la quale tutto sarà ben definito. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la stima reciproca fra Italiano e Saponara ha ottime chances di favorire un accordo, per il quale non c'è grande fretta. La scadenza nel giugno del 2022 non preoccupa, e la volontà di continuare in viola è ben salda, dopo ben quattro anni e mezzo di andate e ritorni sempre con Firenze come casa base. E adesso come punto di arrivo definitivo.