Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa, al termine di Atalanta-Fiorentina. La sua squadra viola è stata sconfitta per tre reti a zero: “Di fronte avevamo una squadra molto forte. C’è rammarico perché a fine primo tempo ci ha salvato Dragowski in tre situazioni, ma noi abbiamo perso alcuni contrasti che non dobbiamo permetterci. Serve più aggressività. Dobbiamo fare molta più attenzione alla fase difensiva. L’Atalanta ci ha messo aggressività e qualità”.



PRIMO TEMPO - “Nel primo tempo siamo partiti con diverse idee, abbiamo pensato di affrontare l’Atalanta in un certo modo, stando troppo bassi e così abbiamo sofferto. Non siamo stati bravi ad accorciare, il meccanismo di gioco ci ha punito e abbiamo faticato a tenere la palla”.



VIOLA DI RABBIA - "Eysseric si stava allenando bene e avevamo la necessità di dare il giusto recupero fisico ai giocatori. Dobbiamo assolutamente metterci un altro abito, con più determinazione. Ci vuole più rabbia per uscire assolutamente da questa posizione di classifica".