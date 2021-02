Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter:



“Dopo il primo svantaggio abbiamo avuto una grande reazione, poi dopo il secondo gol la squadra ha mollato, contro una squadra forte contro l’Inter. Non devo rimproverare nulla ai miei giocatori, hanno dato il 100%. Abbiamo provato a rischiare di più nel secondo tempo con due punte, ma abbiamo fatto meglio nel primo tempo con un solo terminale offensivo. Mi rammarica che non siamo usciti in occasione nel primo gol. Equilibri? Con due punte serve coraggio totale, ed è chiaro che contro giocatori di corsa di può rischiare. Inutile cerca errori, dobbiamo riconoscere la forza dell’avversario”.