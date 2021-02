allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese:“Dobbiamo essere operai, sempre. Affrontiamo una squadra forte, che ha individualità interessanti. Sono una squadra quadrata e ordinata, e dovremo essere molto concentrati e bravi in costruzione. Dobbiamo fare una grande partita, giocando con ordine e sfruttando quelli che sono i nostri punti di forza. Sarà uno scontro diretto molto impegnativo”“Alla società ho detto che non creerò mai problemi, ho dato la mia disponibilità. Adesso parlare del futuro mi pare prematuro, ma sicuramente sarò in sintonia con la società”.“Ha fatto negli ultimi giorni un allenamento con noi e l’ha fatto bene, abbiamo ancora una sessione, lo valuteremo.“Dobbiamo cercare di ripetere le prestazioni delle ultime trasferte, contro Torino e Sampdoria, sperando di avere più fortuna con gli episodi e fare punti”.“Nel periodo del Covid gli infortuni muscolari sono aumentati del 50%. Mi dispiace per lui, perché stava facendo un processo di crescita. Abbiamo uno staff medico di grande livello, e potremmo recuperarlo in meno di due settimane”.“Mi sento coinvolto, tanto e non solo emotivamente. Mi sento addosso una grande responsabilità. L’esperienza più difficile che ho affrontato, lavoro per recuperare sempre le energie ed essere positivo e propositivo”.“Ha fatto grandi miglioramenti, superando anche il fastidio muscolare. L’importante è che stia facendo tanti passi per inserirsi in questa squadra, adesso è a disposizione. Fisicamente sta molto bene”.“Grande capacità di insegnamento ed esperienza. Legge molto bene le partite, l’Udinese è una squadra solida e ordinata. Noi dobbiamo essere molto attenti nelle uscite ed equilibrati nel rubare la palla”.“La società sta pensando alla progettualità futura, siamo societario che tattico. Noi siamo professionisti seri e dobbiamo pensare solo al campo”.