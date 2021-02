Lucas Martinez Quarta è il futuro della Fiorentina. Anche il presente, visto che ha già tutto per essere un leader e continua a mandare segnali positivi. Oggi è un titolare, presenza fissa nel girone di ritorno dopo un periodo di adattamento al calcio italiano, utile in ogni ruolo e dotato di molte qualità palla al piede e non. Suo il là all’azione del gol di Vlahovic con il Cagliari, suo il palo di testa nella sconfitta di Marassi in casa della Sampdoria. Così scrive La Repubblica.