, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Inter:“I ragazzi stanno bene. Abbiamo avuto un piccolo problema con Ribery, lo valuteremo domani mattina. Le prestazioni sono state sempre abbastanza buone, il miglioramento che abbiamo avuto è nell’intensità. La squadra ha recepito il messaggio, ma dobbiamo ancora migliorare tante cose, abbiamo troppe disattenzioni e giocatori che hanno un pensiero troppo positivo. Dobbiamo aumentare la concentrazione e aver paura di prendere gol.“Sicuramente sarà una situazione diversa rispetto alla Coppa Italia, l’Inter ha una squadra molto attrezzata per arrivare in fondo ad ogni competizione. Affrontiamo una corazzata, dobbiamo essere compatti, equilibrati e con la voglia di mettere in difficoltà una grande squadra. Voglio rivedere lo spirito giusto per affrontare una grande squadra come l’Inter”.“Kokorin sta lavorando molto molto bene, siamo contenti. Avrei voglia di inserirlo e portarlo con noi, per capire anche il calcio italiano. Mi piacerebbe che fosse il jolly del nostro attacco, può gicoare in vari ruoli con grande personalità e classe. Malcuit è più avanti, domani verrà in panchina e una mezzoretta la può fare”.SOGNI – “Quando penso alla mia squadra, penso di poter mettere tutti in difficoltà. In vista della gara di domani, avrei creduto ad occhi chiusi nell’impresa se ci fosse stato il pubblico, ma ci spero comunque”.“Ne abbiamo parlato oggi con il presidente, avrà saputo che dissi anni fa che un centro sportivo porta punti alla fine della stagione. Sono ancora convinto di questo, servirà per fare il passo avanti e diventare molto competitivi. Saremo tutti felici di vederlo ultimato. Non dobbiamo far perdere l’entusiasmo a Commisso”.“Per come vedo io il calcio, i difensori devono saper giocare, devono proporre. Quarta mi piace molto, ha personalità, sa impostare e può anche concludere. Non deve cercare di strafare, ma è un giocatore moderno. Si troverà davanti Lukaku, che è molto difficile da affrontare, e tutti i difensori, non solo Lucas, dovranno stare attenti tutti”.Ho ancora dei dubbi, e questo per me è importante, perché vuol dire che ho tanti giocatori tra i quali scegliere. Sicuramente è un pregio per il gruppo, ancora non ho deciso perché ho varie idee su come schierare la squadra a centrocampo”.