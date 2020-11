Il Corriere Fiorentino analizza le idee tattiche che Cesare Prandelli ha in mente per Sofyan Amrabat. Finora il centrocampista ha agito da regista, ruolo che il tecnico non gli riconosce, perciò l'intenzione è quella di puntare sulla verticalità che finora l'ex Verona ha dovuto limitare: la posizione di centrale sarà ricoperta da Pulgar, così Amrabat sarà libero di seguire l'azione quando la squadra andrà ad imporre il gioco