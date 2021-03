Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro il Parma:



“Non è una vittoria, ma non volevamo uscire con zero punti. La squadra ha voluto reagire, ma non possiamo prendere due minuti dopo essere andati in vantaggio. Paradossalmente sono molto più fiducioso rispetto a qualche settimana fa. La squadra ha capito cosa deve fare, lottare ogni partita per fare punti e salvare questa partita. Gol del Parma? Non ho fatto pensieri negativi, questi ragazzi non meritano questa situazione, ed ero sicuro che avrebbero fatto di tutto per portare a casa un punto. Chi ha giocato ha messo carattere e qualità, ma quando andiamo in vantaggio dobbiamo avere coraggio a stare alti e fare un altro gol. Proprietà? Barone è stato preciso e molto bravo, ha toccato le corde giuste ai giocatori. Ha detto che abbiamo portato a casa un punto ed è quello che volevamo. La proprietà è vicina al gruppo, siamo tutti uniti, ed il gruppo è che siamo uniti. Capisco le critiche e le contestazioni, ma c’è troppa negatività”.