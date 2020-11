allenatore della, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese:“Nel 2006-2007 avevamo un grandissimo supporto da parte dei tifosi, da soli non ce l’avremmo mai fatta. Adesso le cose sono diverse,, ci hanno sovrastato in tutti i dati, dobbiamo fare molto di più a livello fisico”.“Dobbiamo cambiare in poco tempo la mentalità che ha questa squadra. Vlahovic ha corso con buona intensità, ma la manovra deve aiutare gli attaccanti ad avere più opportunità. Adesso manchiamo in questo. Domani abbiamo sfruttare la possibilità che abbiamo, mettendo in campo una mentalità propositiva e battagliera”.“Dobbiamo pensare una partita per volta, e noi dobbiamo passare il turno. Per noi è importante, come è importante la prestazione. Come mentalità collettiva dobbiamo fare una partita vera, con i giocatori che stanno meglio”.“L’ho sentito, è stato chiaro e diretto come sempre., perché senza intensità non si va da nessuna parte”.“Paradossalmente è molto meglio giocare subito, perché possiamo metterci alla prova. Voglio vedere sei i ragazzi hanno recepito il messaggio e voglio affrontare la loro paura. Non ci si deve nascondere, dobbiamo scendere in campo a viso aperto, e la partita di domani può esserci d’aiuto.. Se ho degli uomini veri, che sentono quello che stanno facendo, dal punto di vista comportamentale non giocheremo mai più così.".“Potrei provare a salvare il primo tempo, dove siamo stati ordinati, anche se siamo mancati nell’ultimo passaggio e nello sfruttare le palle inattive. Servirebbe però più velocità, perché il Benevento ha vinto tutte le seconde palle, è stato maggiormente incisivo in ripartenza. Su questo campo noi siamo abituati a vedere la Fiorentina mettere in campo reazioni veementi, e non l’abbiamo vista”."Credo si sia sbagliato negli anni a caricare di eccessive aspettative queste squadre. Il nostro gruppo deve essere formato a livello umano, anche a livello di conoscenza della città.".