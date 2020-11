Non è bastato il ritorno in panchina di Cesare Prandelli per risollevare la Fiorentina, che prosegue il suo cammino orribile, perdendo in casa contro il Benevento. Peggio della sconfitta, però, c’è stato l’atteggiamento della squadra, che si è completamente sciolta al sole delle 12.30 con il passare dei minuti, senza riuscire mai a ribaltare una gara che sulla carta avrebbe dovuto vincere facilmente. La Fiorentina è parsa senza idee, ma anche senza cuore, passeggiando in campo, osservando la squadra di Pippo Inzaghi gestire la partita, andare in vantaggio e non soffrire mai.Il nuovo tecnico sulla panchina è probabilmente l’unico assolto dal disastro di ieri, complice il poco tempo di lavoro e gli infortuni. Sicuramente la Fiorentina non è stata fortunata, visto che ha perso Bonaventura nel riscaldamento e Ribery dopo quaranta minuti, ma la sensazione di totale fragilità mentale, confermata poi dal tecnico in conferenza, desta non poca preoccupazione. Prandelli dovrà ricucire con tanta pazienza un gruppo che si è lentamente logorato, svolgendo più la figura del restauratore che del traghettatore.La nota più dolente, poi, dell’organico viola è sicuramente il reparto offensivo. L’estrema necessità di un attaccante capace di risolvere le partite è così tanto lampante che sembra impossibile che la dirigenza viola non se ne sia accorta. Kouame è sicuramente un giocatore di grande talento, ma deve essere collocato tatticamente ed esaltato, Cutrone è il più penalizzato, poco impiegato e poco cercato dai compagni pur essendo una risorsa importante.