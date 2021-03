allenatore della, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro ildi domani:“Ci siamo allenati molto molto bene, sappiamo delle difficoltà, abbiamo rispetto per il Milan, però noi ci siamo. Sono convinto che faremo bene. Sicuramente il Milan sarà arrabbiato, vorrà ripartire subito forte. Stimo molto l’allenatore, ha fatto un grande lavoro. Voglio rimanere in partita fino alla fine, dobbiamo stare in gara”.“Stiamo lavorando per migliorare certi dettagli, ma il gruppo è unito e consapevoli. Tutti si rendono conto che grazie al lavoro di gruppo possono migliorare. L’unione è importante e determinante per noi”.“Dopo la partita di Benevento ero molto stanco, perché nella mia vita non ho mai avuto un’esperienza in cui ero così coinvolto emotivamente. Ho avuto un attimo di debolezza, ma è umano. Sono dentro a questa squadra come se fosse mia. Deve diventare un peso positivo però”.“Con Dusan parlo tutti i giorni, e adesso per lui il momento è molto delicato. Deve pensare di continuare a fare le cose con semplicità. In settimana ha lavorato tanto, devo spingerlo via dal campo perché sennò ci resterebbe ore. L’ho trovato sereno, sono sicuro che supporterà questa pressione”.“Stiamo bene fisicamente, vogliamo mantenere questa condizione. Tutti hanno risposto molto bene. Biraghi ha avuto una distorsione prima di Benevento, ma credo sia disponibile. Amrabat ha avuto un problema alla schiena, dopo l’allenamento decideremo. Bonaventura si sta allenando bene. Kouame ha avuto un problema, l’abbiamo risolto, ma non è ancora al 100%”“Non penso che abbasseremo la nostra attenzione dopo la gara di Benevento. Noi stiamo bene, vogliamo soffrire e rimanere in partita. Non dobbiamo prendere contropiedi e provare a fare male con la palla al piede”.“Con il Benevento ad un certo punto siamo andati in difficoltà, e senza dire nulla alla squadra, ho passato a 4. Ci ha aiutato molto in quel contesto, e potremmo riproporla. Ci stiamo allenando per passare a quello schieramento, e non ci sarebbe niente di strano se ci trovassimo con la difesa a quattro più avanti”.“Quando sono arrivato era ai margini, si è messo in discussione, ha lavorato duro e si merita solo complimenti. Non è facile entrare in una squadra dopo mesi di tribuna”“Sulle qualità non c’è niente da dire, è un esempio unico. Ha dimostrato di essere un uomo squadra. Lui è un esempio unico al mondo”.