Fiorentina, prende quota il nome di Palladino per la panchina. Una l'alternativa

Continua il toto nomi per quello che concerne il prossimo allenatore della Fiorentina.saluterà i viola dopo tre intense stagioni sperando di riuscire a riportare un trofeo a Firenze vincendo contro l'Olympiakos in finale di Conference League. Proprio per questo, la società gigliata sta lavorando alacremente per andare a sostituire il tecnico siciliano e, secondo quello che raccontano i colleghi di Sky Sport, nelle ultime ore sono stati mossi passi in avanti per un profilo rimasto leggermente defilato nel corso delle scorse settimane, quello di

Secondo l'emittente, la società gigliata ha concretamente sondato la possibilità di arrivare all'allenatore del Monza che non ha ancora sciolto le riserve per quello che concerne il suo futuro. La Fiorentina è l'unica società che al momento pare in lizza per l'allenatore dei brianzoli. L'altro nome sul tavolo è quello di Alberto Aquilani, tecnico del Pisa in Serie B. Per quanto riguarda il Monza, invece, se Palladino dovesse lasciare vengono monitorati i nomi di Nesta e Dionisi.