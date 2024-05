Roma-Fiorentina: probabili formazioni, dove vedere la finale di Coppa Italia femminile in tv e streaming

Getty

: la finale di Coppa Italia femminile può assegnare una grande doppietta o rappresentare la conferma di una stagione ad alti livelli: le giallorosse campionesse d'Italia sfidano le viola, che sono tornate a qualificarsi alla Champions League dopo un campionato su buoni livelli. L'ultimo incrocio in campionato è finito con un sonoro 5-0 in favore delle capitoline.: Roma-Fiorentina femminile: 24 maggio 2024: 21.30: Rai 2: RaiPlayLa gara tra Roma e Fiorentina femminile sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis: a trasmettere la partita sarà infatti Rai 2. Anche per quanto riguarda la diretta streaming la finale della Coppa Italia femminile tra Roma e Fiorentina sarà visibile in chiaro e gratis: si potrà infatti vedere tramite RaiPlay (app oppure sito ufficiale).

La telecronaca di Roma-Fiorentina femminile è stata affidata a Tiziana Alla, con Katia Serra al suo fianco nelle vesti di seconda voce.: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi. All: Alessandro Spugna.: Schroffenegger; Tortelli, Georgieva, Faerge, Erzen; Severini, Johansdottir, Catena; Boquete, Janogy, Longo. All: Sebastián de la Fuente.