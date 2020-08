La Fiorentina studia la mossa per l'attacco, visto che servirà in questo mercato l'arrivo di un centravanti. Secondo quanto riporta La Nazione, piace molto Belotti del Torino, che però costa tanto, e nelle ultime ore sta riprendendo piede la candidatura di Piatek. Il club viola potrebbe mettere sotto contratto il centravanti con una formula simile a quella utilizzata per Cutrone, ovvero il prestito per una stagione (prestito oneroso) con riscatto obbligatorio in quella successiva. Piatek lo si può acquistare per una cifra che supera di poco i 20 milioni.