❤️

Presente e futuro dellasi rincontrano nel ritiro delladi Stojkovic:fanno parte dei convocati per le prossime amichevoli in vista del, la seconda edizione a cui prenderà parte la nazione balcanica. Entrambi non hanno cominciato al meglio la stagione in corso, con Vlahovic subito a segno ma ancora lontano dai livelli dello scorso anno, e Jovic che ancora non si è inserito a pieno nella squadra di Vincenzo Italiano.La Federcalcio serba, che punta molto sui due attaccanti in vista della competizione mondiale, quest’oggi ha celebrato i due attraverso un post sul proprio Twitter della federazione:Questa la foto pubblicata dalla Federazione serba: