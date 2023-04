Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha parlato della finale di Coppa Italia Primavera vinta ieri dalla Roma ai danni proprio della società viola: "La rabbia è ancora tanta. L'arbitro non è stato all'altezza della situazione. Ho rivisto la partita e sono ancora più arrabbiato. Errori gravi e molto, molto pesanti. Però sono felice e contento per la prestazione, conferma del lavoro dei ragazzi. Vincendo avremmo fatto la storia, però quello che conta è la crescita dei ragazzi. Siamo comunque orgoglioso e felici. Abbiamo speso molto dal punto di vista fisico e nervoso. Competere a questi livelli è uno stimolo. Adesso puntiamo ai playoff. Riforma? Non abbiamo nessun problema da quel punto di vista. Stiamo creando un gruppo che si basa su dei valori. Poi gli stranieri si possono prendere, ma con prospettive importanti. Abbiamo giocatori molto importanti, ma il passaggio alla prima squadra non è semplicissimo. Come Bianco, Pierozzi e molti altri. Aquilani? Non abbiamo parlato di futuro. Abbiamo un grande rapporto e ha ancora un anno di contratto. Ha dimostrato umiltà e passione, non ha mai avuto fretta. Sono doti importanti per un allenatore."