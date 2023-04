In casaregna l’ansia, quella di una stagione divenuta interessante solo nella seconda parte, quella che si prova per una semifinale di una coppa europea e di una Coppa Italia, e che sono due obiettivi in semi-concomitanza che dalle parti del Franchi non capitano tutti gli anni. A questi pensieri da club europeo in fase di costruzione, si aggiunge un grattacapo.- La prima batosta per la Fiorentina e per il Comune di Firenze è destinata ad arrivare oggi da Roma,. Le opere di riammodernamento dello stadio Franchi e del Bosco dello Sport a Venezia verranno ufficialmente escluse dal finanziamento PNRR. Una apertura su questo fronte, da parte del governo, in particolare dal ministro di trasporti e infrastrutture,, non c’è mai stata e probabilmente continuerà a non esserci.per cambiare l’inerzia di questa vicenda e trovare una soluzione ai 55 milioni andati in fumo., patron viola, ha fatto presente che, a meno che non ci sia un’apertura sul progetto(demolizione delle curve e conseguente avvicinamento al campo con copertura totale), appoggiato anche dal leader di Italia Viva,- Ma il grattacapo più importante sta lentamente, ma inesorabilmente, diventando un altro. Più importante perché metterebbe in dubbio la. Sì, perché nell’alone di incertezza che ha colpito lo stadio c’è anche la possibile partecipazione della Fiorentina a una coppa Europea.. Il termine è vicinissimo, il prossimo. Un incontro c’è già stato, tra, per rinnovare di un altro anno la concessione del Franchi. Tutto è andato per il meglio,. Si parla, secondo il Corriere dello Sport, di una cifra che si aggira intorno ai. Il problema è che l’annuncio ufficiale da parte di Palazzo Vecchio ancora non è arrivato e la scadenza si avvicina.: senza la comunicazione alla Figc,. Pena l’impossibilità di partecipare a eventuali coppe europee nel corso della prossima stagione. Nel caso in cui il Comune non si facesse vivo entro quattro giorni, la dirigenza gigliata sarebbe costretta a trovare un'alternativa per conto proprio. In quest'ottica, per le coppe europee tornerebbe in auge il solito nome del Mapei Stadium di