Si è da poco concluso il primo giorno del ritiro della. I viola, arrivati aattorno alle ore 12.30, hanno svolto la prima sessione di allenamento allo stadio Cesare Benatti nel pomeriggio: dopo tanto tempo la squadra diè tornata ad allenarsi davanti propri tifosi. Dopo una prima parte svolta all’interno della palestra, il gruppo si è spostato nel campo sussidiario per svolgere la parte di riscaldamento. Questo “trasloco” pare essere stata dettata dalla voglia di preservare il manto erboso del Benatti. Lavoro a parte per, che ha svolto esercizi personalizzati con il pallone.Tornati sul campo principale si è cominciato a fare sul serio, con Italiano che ha sottoposto la squadra a diverse esercitazioni focalizzate alla finalizzazione. E’ apparso ancora appannato, ancora lontano dalla migliore condizione dimostrata con la maglia del Lille. Giudizio da due volti per: il brasiliano è sembrato indietro di condizione ma alla conclusione ha dimostrato di aver il piede caldo. Gli occhi di tutti erano ovviamente su, alla sua prima uscita pubblica con la maglia viola: il serbo si è dimostrato un cecchino ricevendo gli applausi dai presenti sugli spalti. Soloriesce a fermarlo in un paio di occasioni. Buone impressioni anche daLa Fiorentina tornerà ad allenarsi domani mattina attorno alle ore 10, mentre prima del consueto allenamento del pomeriggio, attorno alle ore 16,. L’occasione per conoscere da vicino due dei nuovi acquisti viola.