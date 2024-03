Fiorentina, problema rigori: i dati incredibili

Redazione CM

Quando la Fiorentina va sul dischetto, ultimamente non è mai un granché, quello sbagliato da Cristiano Biraghi contro la Roma è il quinto calcio di rigore fallito dai viola in questa stagione, il terzo di fila. L'ultimo prima di quello di questa sera, parato da Svilar, era stato Nico Gonzalez a sbagliarlo, contro la Lazio aveva colpito il palo. Prima avevano fallito lo stesso Nico contro l'Inter in campionato, Ikoné nella Supercoppa Italiana contro il Napoli e Bonaventura contro il Sassuolo nel giorno della Befana.



GLI ERRORI DI BIRAGHI - Nel 2022 Biraghi aveva sbagliato due calci di rigore: il 23 gennaio contro il Cagliari (parata di Radunovic) e il 18 settembre contro il Verona (salvataggio di Montipò).



I RIGORISTI DELLA FIORENTINA - Italiano dovrà fare delle valutazioni su chi mandare sul dischetto la prossima volta che verrà fischiato un rigore in favore della Fiorentina. Finora sono stati sette i rigoristi viola: Nico Gonzalez è quello che ne ha tirati di più, ne ha segnati tre su cinque ma sbagliando gli ultimi due, Nzola ne ha messi a segno due su due, Beltran e Sottil hanno trasformato l'unico penalty calciato in stagione. Gli altri errori, come detto, sono stati di Bonaventura, Ikone e Biraghi.