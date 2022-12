Nonostante ai Mondiali con la sua Polonia non abbia giocato neanche per un minuto, il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski resta comunque uno dei giocatori piu ricercati sul mercato. Con l’eliminazione di ieri contro la Polonia, il giocatore nei prossimi farà ritorno a Firenze, ma per restarci quanto? L’edizione odierna de La Nazione ha sottolineato come il giocatore ormai sia ai margini del progetto tecnico di Vincenzo Italiano che quindi, per non rischiare di perdere l’investimento fatto qualche anno fa dal club su di lui, è pronto ad cedere al miglior offerente.



Questa mattina il quotidiano fiorentina ha sottolineato come negli ultimi giorni, dopo lo screzio creatosi la scorsa estate, Fiorentina ed Empoli stiano tornando a dialogare: al centro di tutto il classe ’97 polacco che piace eccome a Zanetti, che sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo azzurro. Zurkowski come sappiamo bene la corsa stagione ha avuto ottimi risultati ad Empoli, ed è chiaro che ci tornerebbe volentieri.



Per tutti questi motivi la dirigenza viola sta lavorando per intavolare un’operazione che accontenti tutti e due i club, dando il via ad un possibile scambio: alla Fiorentina infatti piace molto Fabiano Parisi, terzino sinistro dalle grandi prospettive. L'esterno non partirà a gennaio, ma in estate la Fiorentina potrebbe riservarsi una corsia privilegiata per arrivare al giocatore.