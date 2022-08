Ormai da qualche settimana la dirigenza della Fiorentina sta cercando portare Nedim Bajrami dell’Empoli alla corte di Vincenzo Italiano. I rapporti tra i due club sono ottimi ma il centrocampista rappresenta una delle colonne del centrocampo azzurro e per questo i viola dovranno trovare una contropartita da inserire nell’operazione, per convincere il preseidente Fabrizio corsi a lasciar partire la mezz’ala.



Secondo quanti riportato da Il Corriere dello Sport per Bajrami la Fiorentina in uqesti giorni sta valutando quale giocatore inserire nella trattativa: i nomi in cima alla lista sono, in ordine, quelli di Benassi, Nastasic molto più avanzati rispetto a quello di Zurkowski, che taliano vorrà tenere per valutare attentamente da vicino. Gli azzurri però avrebbero chiesto un altro giocatore, ritenuto da Zanetti fondamentale per gli equilibri del centrocampo dell’Empoli: l’identikit porterebbe a Youssef Maleh. Adesso la palla passerà alla Fiorentina e nei prossimi giorni sicuramente avremo novità in merito.