Questa mattina il direttore generale della, in un evento organizzato all’interno dello Stadio Franchi dal club gigliato per presentare alla città il rebrandin del logo, ha commentato il percorso fatto per arrivare a questo risultato. Queste le sue parole:“Laha creduto in questa città e abbiamo fatto tante iniziative, pur avendo vissuto il periodo del Covid e adesso quello della guerra. Rocco crede in Firenze in tutti i sensi e lo ha dimostrato facendo degli investimenti importanti. Il, il Franchi e adesso questa novità: oggi è il futuro. L’idea del nuovo logo è nata quando siamo arrivati a Firenze: è un momento storico perché presentiamo un rebrand del nostro marchio. Sono quasi due stagioni che stiamo la società sta lavorando al rebranding del logo della Fiorentina. Per far ciò abbiamo deciso di coinvolgere i tifosi, la città e le istituzioni in un periodo molto particolare come quello che stiamo passando adesso. Nel manifesto ci sono frasi utilizzate dai nostri tifosi in giro del mondo. La parola ‘ACF‘ legalmente non significa niente, nel nuovo logo non sarà presente ma rimane, ad esempio, nel sito internet e nei nostri indirizzi mail. Abbiamo registrato tanti marchi del passato quando siamo arrivati. Il nuovo logo serve anche per ridare un ordine al mondo moderno di oggi, digitale, molto veloce.”.Sulla scelte stilistiche che hanno portato alla realizzazione del nuovo logo:Questo logo ha tante abilità per utilizzare il nome "ACF Fiorentina", che non sarà sulle maglie, però ho sentito Rocco ieri sera, vi saluta tutti ed è molto soddisfatto. La Fiorentina rimane sempre la Fiorentina, ma l'identità del Viola è unica nel mondo, non solo in Italia. Ovviamente sulla grandezza della "V", è perché la nostra tifoseria è unica: secondo me non è più grande del giglio. Sono entrambi importanti. Tutti noi lavoriamo per vincere, nessuno scende in campo per perdere: stiamo passando un bel periodo anche se abbiamo bisogno di continuità. Con l'investimento sul Viola Park abbiamo una base per creare una storia importante.Ora abbiamo un finale importante, dobbiamo fare risultati e sta al mister e alla squadra. Noi siamo dietro di loro e ovviamente vogliamo rispettare la storia creando la nostra".