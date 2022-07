La Fiorentina continua a fare sul serio per Giovanni Lo Celso, ritenuto il tassello mancante al centrocampo della squadra di Vincenzo Italiano. Dopo qualche settimana di studio la dirigenza gigliata adesso fa sul serio, presentando un’importante offerta al Tottenham per il cartellino del giocatore: l’argentino ormai ai ferri corti con gli Spurs sarebbe pronto a valutare un eventuale trasferimento.



Al momento però l’unico ostacolo sembra proprio essere il club londinese che non sembra voler mollare di un centimetro. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal Times la Fiorentina nelle scorse ore avrebbe fatto un offerta basata sul prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di sterline. Il Tottenham ha giù rimandato tutto al mittente ma chissà se, visto che il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, nelle prossime settimane la trattativa non possa davvero decollare.