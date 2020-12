La Fiorentina si avvicina alla sessione invernale di mercato con qualche certezza in più dopo la grande vittoria di Torino contro la Juventus, ma con la necessità di rinforzare la squadra in vista della ripresa del campionato.. Sembra infatti destinato ad iniziare un vero e proprio valzer delle punte a tinte viola, con giocatori pronti a lasciare Firenze, ed altri che sembrano destinati ad arrivarci.Partiamo dal capitolo delle partenze, dove c’è un profilo che sicuramente saluterà la maglia viola, e si tratta di. L’attaccante ex Milan, di proprietà del Wolverhampton non sta trovando spazio in viola, e vuole cambiare aria. Su di lui ci sono molte squadre, dalla Sampdoria al Torino, passando per il Bologna e il Benevento, anche se nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi Napoli, con partenopei e Wolves che potrebbero inserire l’attaccante in una maxi operazione. L’altro giocatore che può salutare èattaccante ex Genoa arrivato in viola lo scorso gennaio, che non è mai riuscito ad imporsi a Firenze. Su di lui è forte il Crystal Palace, che già era stato vicinissimo ad acquistarlo prima del grave infortunio, e ora sembrerebbe intenzionato ad offrire 20 milioni alla Fiorentina, cifra che i viola difficilmente rifiuterebbero.La Fiorentina sta cercando un attaccante di peso, capace di segnare gol pesanti e di riempire l’area di rigore, e sono tanti i nomi che si sono spesi negli ultimi mesi.. Il prezzo del cartellino sarebbe contenuto, circa 5 milioni di euro, mentre il giocatore vorrebbe un contratto di due anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione. Lo scoglio più grande, però, è Muriqi, che non sta convincendo in biancoceleste, lasciando qualche dubbio a Tare e soci sulla partenza dell’ecuadoregno.altra operazione intelligente e dai prezzi contenuti, nel complesso più bassi rispetto a Caicedo, visto il prezzo del cartellino vicino agli 8 milioni ma un ingaggio decisamente inferiore. I primi contatti tra le parti sono già avvenuti, e il giocatore, livornese di nascita, tornerebbe più che volentieri in Toscana, ma la parola spetta al Cagliari, che potrebbe decidere di trattenerlo.