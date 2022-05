Col il termine della stagione la Fiorentina comincia a pianificare la squadra della prossima stagione, squadra che dovrà essere capace di migliorare il piazzamento in campionato e di affrontare una competizione europea. Il primo nodo da di risolvere, vista anche l’imminente partenza di Dragowski, è quello del portiere: nonostante l’ottima stagione di Pietro Terracciano difficilmente la prossima stagione i viola ripartiranno con il portiere campano in porta, che comunque dovrebbe restare a Firenze come secondo.



Come riportato quest’oggi da La Nazione, il primo obiettivo della Fiorentina è Guglielmo Vicario, quest’anno all’Empoli di Andreazzoli ma di proprietà del Cagliari: la dirigenza viola dovrebbe incontrare i sardi già nelle prossime ore. La volontà è quella di arrivare a mettere sotto contratto l’estremo difensore, impostando l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I rossoblu, che vista la retrocessione in Serie B sarebbero determinati a monetizzare al massimo, vorrebbero però che il riscatto sia obbligatorio al termine dopo una stagione. La valutazione del cartellino riparte dai 10 milioni, cifra che il Cagliari aveva scritto sul diritto di riscatto sottoscritto con l’Empoli.