La Fiorentina non vuole perdere Sofyan Amrabat, considerato un elemento centrale nel progetto della Viola. Come riporta la Repubblica, la priorità del club toscano rimane quella di esercitare l'opzione per il prolungamento del contratto del marocchino. Non appena il giocatore farà ritorno a Firenze, si lavorerà per un adattamento dell'ingaggio.