Giacomo Bonaventura ha rinnovato all'inizio del 2023, estendendo il proprio legame con la Fiorentina fino al 2024 con opzione in favore del club anche per il 2025. L'idea della società di Rocco Commisso è quella di chiudere un ulteriore prolungamento entro la fine di dicembre, con l'accordo che verrebbe posticipato al 2025 con opzione in mano alla società anche per il 2026. Lo riporta Il Corriere dello Sport.