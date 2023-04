A Firenze si torna a parlare del caso relativo allo stadio Franchi, lo fa La Nazione in edciola questa mattina: "Una schiarita e un riavvicinamento fra Palazzo Vecchio e Fiorentina. È quella che si prospetta all’orizzonte dopo la frecciatina sferrata la scorsa settimana dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che aveva punzecchiato il sindaco bollandolo come «nemico del calcio italiano, nonostante le origini napoletane» e ’schierandosi’ con Commisso. Due giorni fa sarebbe avvenuto un incontro fra Comune e società per parlare delle incomprensioni, ma soprattutto per definire l’accordo per la convenzione sullo stadio Franchi relativo alla stagione 2023-2024."