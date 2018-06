La Fiorentina è molto attiva sul mercato, e, in particolare, continua a dialogare con la Juventus per Marko Pjaca e Rolando Mandragora. Secondo quanto riportato da La Nazione, la doppia trattativa con i bianconeri potrebbe anche essere slegata da quella per Federico Chiesa, con i viola che, soprattutto per il croato, avrebbero intenzione di offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, ed eventuale controriscatto in favore della Juve.