In attesa che il Brescia comunichi novità sulle condizioni di Daniele Dessena, emergono i primi dettagli sull’immediato post partita di ieri sera. Secondo quanto riportano vari media, mentre Eugenio Corini in sala stampa esprimeva la sua preoccupazione per le condizioni del giocatore, nella pancia dello stadio Rigamonti di Brescia il viola Pulgar si è fermato a parlare con Daniele Gastaldello, suo compagno ai tempi del Bologna. A lui ha chiesto novità sull’infortunio di Dessena che intanto era stato portato in ospedale per esami strumentali. Pulgar ha voluto ribadire come non intendesse fare male all’avversario.