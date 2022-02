Primi minuti per Erick Pulgar con la maglia del Galatasaray: l'ex viola ha disputato 8 minuti, rimediando anche un'ammonizione nel pareggio per 1-1 in casa dell'Alanyaspor, riscuotendo pareri positivi da parte di stampa e tifosi, che lo paragonano all'altro ex viola passato da Istanbul, Felipe Melo. A Firenze, tuttavia, c'è chi già rimpiange la cessione in prestito del mediano cileno.



VICE-TORREIRA - Pulgar era chiuso da Torreira in viola, e la dirigenza gigliata ha voluto esaudire la sua richiesta di avere più spazio. L'espulsione dell'uruguayano contro la Lazio, però, espone la Fiorentina alla necessità di riciclare Amrabat, alla fine rimasto in riva all'Arno dopo la Coppa d'Africa, in un ruolo che non è mai sembrato adatto alle sue caratteristiche.