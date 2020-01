Pedro, attaccante della Fiorentina, può salutare la Viola e tornare in Brasile. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'offerta più convincente è arrivata dal Gremio: 13 milioni di euro o, in alternativa, 5 più il cartellino di Kanneman. Dietro ai brasiliani inseguono Besiktas, Nantes e Flamengo se non resta Gabigol.