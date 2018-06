Pantaleo Corvino sta cercando soluzioni per piazzare i giocatori in esubero della Fiorentinache permetterebbero di mettere nelle casse societarie cash fresco da reinvestire prontamente sul mercato. I nomi che non sono più nelle idee di Stefano Pioli sono principalmente quelli di Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera, dopo aver già perfezionato la cessione di Bruno Gaspar. Per gli altri due giocatori però, come riporta fiorentinanews.com, potrebbe non essere altrettanto facile la loro cessione, siccome sono stati tra i meno impiegati nel corso dell'ultima stagione.