Una delle priorità del mercato viola - dopo l'addio di Badelj - sia la ricerca di un centrocampista centrale. Tra i nomi in evidenza c'è quello di Erick Pulgar del Bologna, che Corvino ha scoperto e portato in Emilia tre anni fa. Dettaglio non trascurabile: il prezzo. Il mediano classe '94 - scrive Il Corriere dello Sport - costa tra 12 ed 13 milioni di euro. Dal canto suo, Pulgar, sta prendendo tempo davanti alla proposta di rinnovo proposta dal club rossoblù a 800.000 euro (il contratto in essere scadrà a giugno 2020) perché sa di avere estimatori sia all'estero che in Italia. Fuori dai confini sono stati il Betis Siviglia e il West Ham a farsi avanti, ma l’interesse vero è quello che arriva dalla vicina Firenze. Il costo del cartellino ed il rischio asta sono gli ostacoli più grandi.