Fiorentina, Quarta: 'Qui non si vince da anni, meritiamo un trofeo. Io come Passarella? Sarebbe un orgoglio'

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'importantissima sfida di Conference League fra Club Brugge e Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Le partite ad eliminazione diretta si preparano in un altro modo rispetto al campionato, siamo contenti di quello che abbiamo fatto per il secondo anno consecutivo in Conference, abbiamo sfiorato anche la finale di Coppa Italia. Domani cercheremo di portare la Fiorentina in un'altra finale, sarà una bella partita da giocare e siamo carichi per vincere questa partita.""Sono contento di poter dare una mano alla squadra sotto il punto di vista dei gol. Quest'anno ho aggiunto questo, spero di farne di più e aiutare la squadra sia a difendere che ad attaccare. Il record di Passarella (a Quarta mancano 2 gol, ndr)? Non ho parlato mai con lui, ma riuscire a raggiungerlo sarebbe un orgoglio, una spinta personale in più che può aiutare la squadra. Non importa chi fa gol, ma che la squadra segni."

"Sarebbe bellissimo vincerlo qua alla Fiorentina, da anni non si vince, penso che questo gruppo lo meriti nonostante qualche critica. Abbiamo sempre dimostrato di saper reagire, il gruppo lo meriterebbe, anche chi non c'è più e per i tifosi che fanno sacrifici per darci una spinta anche lontano da casa.""Domani sarà una partita simile a quella dell'andata, loro ci aspetteranno un po', aspetteranno un nostro errore per ripartire. Dovremo essere bravi a gestire, a difendere il vantaggio dell'andata senza mai abbandonare il nostro modo di giocare: siamo convinti di quello che facciamo da tre anni e che ci ha dato risultati"