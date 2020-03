La Fiorentina è in attesa di capire cosa succederà al campionato, se verranno cancellate alcune giornate o se sarà sospeso, anche per capire meglio come muoversi sul fronte rimborsi. Come riporta La Nazione, infatti, ci sarà da prendere visione del nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi e che vedrà l’inserimento del comparto sport nell’ annunciato piano di sostegno economico che contribuirà a compensare i disagi e le emergenze affrontate da questo settore. In questa direzione rientra anche l’aspetto relativo ai rimborsi degli oltre 29 mila abbonati che la scorsa estate hanno sottoscritto la tessera e che aspettano di conoscere le modalità con cui formalizzare le richieste.