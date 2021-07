Il Corriere Fiorentino analizza le risorse della Fiorentina in un reparto nevralgico per il gioco di Italiano, quello dei terzini. I due potenziali titolari, ora come ora, sono Venuti a destra e Biraghi a sinistra, tenuto conto della grande voglia di Lirola di tornare al Marsiglia. Certamente, se lo spagnolo verrà accontentato, ci sarà un nuovo arrivo a destra, e in tal senso si fa il nome di Zappacosta, dal Chelsea. A sinistra, invece, l'infortunio di Spinazzola in Nazionale ha spinto la Roma a cercare un'alternativa: tra i papabili c'è Biraghi, che non ha un rapporto idilliaco con la tifoseria viola.



CONCORRENZA - Il numero 3 viola non è l'unico che la Roma sta osservando; anche per questo, le valutazioni sono in corso. Dopo la partenza di Barreca, fine prestito, il reparto conta poi Igor, adattabile sulla mancina, e Ranieri, tornato alla base. Di conseguenza, non sorprende vedere la Fiorentina accostata al giovane Hickey del Bologna.