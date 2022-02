Arrivano buone notizie dall’infermeria della Fiorentina: nonostante la botta rimediata contro l’Atalanta, che lo ha costretto ad uscire dopo neanche mezz’ora, Lucas Torreira sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la trasferta di Sassuolo. Il centrocampista ieri ha lavorato regolarmente in gruppo e si candida nuovamente a giocare dall'inizio,



L’edizione fiorentina del Corriere dello Sport apre però ad una nuova soluzione. Tra una settimana precisa infatti i viola saranno impegnati nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, ed il tecnico potrebbe scegliere di dargli un turno di riposo per permettergli di recuperare al meglio. L’alternativa si chiama Sofyan Amrabat, decisivo nell’ultima trasferta di La Spezia e subentrato positivamente domenica contro i nerazzurri di Gasperini. Il marocchino è cresciuto molto negli ultimi mesi e adesso offre le garanzie richieste da Italiano, anche se le verticalizzazioni del compagno uruguaiano forniscono un dinamismo diverso dal suo alla manovra.