Ha fatto piuttosto discutere a Firenze la notizia di alcuni calciatori viola che, dopo la sconfitta contro la Juventus, hanno pensato bene di passare la nottata in discoteca . Di questo tema ha voluto parlare l'ex attaccante Reginaldo ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno: "Il momento per andare a ballare non è questo. I fiorentini ci tengono da morire alla squadra. Io non l'avrei fatto, e per rispetto dei tifosi sarei rimasto a casa"