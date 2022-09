Infortunio per il terzino destro della Fiorentina Dodò: il brasiliano è stato costretto a uscire in barella verso la fine del primo tempo. Questo il comunicato sulle sue condizioni:



"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l'entità dell'infortunio".