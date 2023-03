Arriva un comunicato ufficiale sulle condizioni di Luka Jovic, che si è ammalato in questi giorni di sosta per le nazionali. la nota dal sito ufficiale della Fiorentina: "Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo."



FORFAIT? - Difficile, a questo punto, ipotizzare una presenza nella gara che i viola giocheranno contro l'Inter a San Siro