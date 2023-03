La Fiorentina è partita da pochi minuti per la trasferta che la vedrà impegnata sul campo del Sivasspor giovedì alle 20:45. All'aeroporto, però, non era presente Luka Jovic. Nulla di preoccupante, il serbo è dovuto volare a Madrid per alcune questioni burocratiche e raggiungerà il resto dei compagni nella giornata di domani. Assente anche Biraghi, che però sarà squalificato giovedì.