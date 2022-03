Come sappiamo in questa stagione in casa Fiorentina il tema portiere è stato al centro dell’attenzione da inizio stagione: la partenza shock di Dragowski ha spianato la strada a Terracciano, che è passato improvvisamente da fare il secondo ad essere titolare in pianta stabile. Per questo motivo, visto anche la difficoltà di arrivare a un accordo per il prolungamento del contratto, è facilmente ipotizzabile che a fine stagione il polacco possa ritrovarsi come obiettivo di molti club: Napoli, Inter e molti club di Bundesliga già nei mesi scorsi hanno cominciato a sondare il terreno per il classe ’97. Per quanto riguarda Terracciano invece, molto probabilmente rimarrà comunque a Firenze, ma tornando a indossare la veste di vice.



L’edizione odierna de La Nazione ha voluto concentrarsi sul futuro della porta viola: il quotidiano analizza come, nonostante le frizioni tra le due società, i viola possano trovare un partner speciale nell’Atalanta. Questo perche due dei profili preferiti dal club gigliato sono proprio di proprietà della squadra della famiglia Percassi. Il primo è Marco Carnesecchi; portiere classe 2000 della Cremonese. Su di lui vi è l’interesse di tanti club, sia europei che italiani, ma la Fiorentina potrebbe offrir lui le condizioni perfette per sbocciare definitivamente. Dall'Atalanta potrebbe arrivare a Firenze anche Pierluigi Gollini, attualmente al Tottenham ma voglioso di tornare in Italia. Il portiere classe ’95, che nel Tottenham di Antonio Conte riesce a trovare pochissimo spazio, ha un contratto fino al 2023 con la Dea e chissà, vista la sua voglia di tornare in Italia, se Firenze non possa essere la piazza perfetta per lui.