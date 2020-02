Viste le difficoltà per costruire un nuovo impianto per la sua Fiorentina, Rocco Commisso sta pensando anche a una situazione più rapida, più economica e più conveniente per il prossimo futuro: il restyling dell'Artemio Franchi, casa della Viola. E lo studio Giraldi e associati ha realizzato il progetto per dare un nuovo volto allo stadio.



Due le possibili soluzioni: un impianto da 34mila posti, o uno da 43.700, con la copertura per tutti i settori, nuovi posti all'inglese più vicini al campo, la conferma delle curve e spazi per attività commerciali. Il vecchio che diventa nuovo: la Fiorentina ci pensa.