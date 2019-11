Franck Ribery ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in vista del suo ritorno in campo contro l'Hellas Verona.



Chiesa: "Federico lo vedo più centrocampista esterno che punta. Ha grandi doti, deve soltanto pensare a giocare, a lavorare, a crescere. E’ un tipo abbastanza chiuso, ma sa ascoltare“.



Origini: "Non ho mai dimenticato da dove provengo, dalla multiculturale Boulogne-sul-Mer, dove sono cresciuto, ho conosciuto mia moglie Wahiba e abbracciato l’Islam. Cristiani, musulmani, arabi, neri. No, neri no, non mi piace questa parola".



Squalifica: "Avrei dovuto evitare quella reazione, mi sono scusato ma non mi è bastato: una tristezza infinita. L’istinto, la tensione della partita hanno prevalso sull’esperienza… Molto male".



Società? "Commisso, Barone e Pradè hanno tanto entusiasmo, la gente si fida di loro. Il direttore sportivo è una persona unica e con Montella mi trovo benissimo".