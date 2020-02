Franck Ribery è senza dubbio la punta di diamante della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, e il suo lungo stop si sta ririlevando decisivo per la squadra viola. Per vederlo in campo regolarmente serviranno ancora almeno 30 giorni, ma da oggi il giocatore è tornato ad allenarsi con il pallone. Come testimoniano le storie della società viola, il ragazzo si sta allenando da solo, però finalmente con la palla al piede.