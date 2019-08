Il giorno è arrivato: Franck Ribery è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Dalle 10.45, momento dell'atterraggio, inizia un nuovo capitolo della storia da calciatore dell'esterno offensivo francese, che dopo 12 anni di Bayern Monaco ha decido di ripartire dall'Italia e dalla Serie A: "Sono contento di essere qui con la mia famiglia - ha detto al sito ufficiale del club - Da una settimana sto parlando con le persone della Fiorentina, Toni mi ha detto che è una grande società e Firenze è una bella città. L'italiano? Ancora non è perfetto, ma è una lingua che mi piace". Contratto biennale da 4 milioni di euro, più bonus a stagione, la numero 7 che lo attende (per gentile concessione di Pulgar) e l'entusiasmo di una piazza che attende la sua nuova stella.



SI' ALLA VIOLA - Trecento i tifosi presenti a Peretola, vogliosi di vedere da vicino l'ex Bayern, Marsiglia e Galatasaray, che aveva anche altre offerte sul tavolo, declinate per dire sì a Commisso e alla nuova, ambiziosa, Fiorentina. E i tifosi, che sono aumentati, hanno dedicato cori a Joe Barone.







UN VIP PER CASO - Nell'entusiasmo viola è comparso anche... Sting. Il cantante britannico è cittadino onorario di Figline e Incisa Valdarno, dove possiedono la tenuta Il Palagio. Nel bel mezzo della festa per Ribery, c'è anche l'autore di Every Breath You Take.